В ОАЭ обсудили энергетическое перемирие, ожидаем выполнения договоренностей, - Зеленский

Энергетическое перемирие Украины и РФ

29 января российские паблики начали распространять информацию о якобы запрете для страны-агрессора наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появились сообщения об аналогичном запрете на удары по территории России.

Основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев отметил, что, вероятно, энергетическое перемирие пока действует с обеих сторон.

В то же время украинские Telegram-каналы отмечали, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетическим объектам между сторонами пока нет. Украинцев призывают оставаться бдительными.

Параллельно вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что риск нового российского удара сохраняется. Поэтому все службы, в частности ГСЧС и ВСУ, готовятся к возможным вызовам в условиях морозов.

Ранее Financial Times сообщало, что Украина и США планируют предложить России энергетическое перемирие во время следующего раунда мирных переговоров в Абу-Даби.

Кроме того, Трамп заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели.