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В Нью-Йорке ввели цифровой паспорт COVID-вакцинации

Автор: РБК-Украина

Власти Нью-Йорка ввели в обращение цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от COVID-19. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом в Соединенных Штатах, где начали использовать данный документ.

Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в Twitter.

"Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - написал он

Сертификат COVID-вакцинации будет использоваться в виде QR-кода. Чтобы его получить, необходимо скачать приложение в Apple App Store или Google Play Store. Также код можно будет распечатать на специальном сайте.

Отмечается, что компании и площадки будут сканировать код, чтобы подтвердить действенность сертификата.

Участие в программе добровольное. Подтверждать отсутствие коронавируса можно будет по-прежнему при помощи отрицательного теста на COVID-19.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что намерены запустить паспорт вакцинации в апреле этого года.

Добавим, что Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

Кроме того, в Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипаспортНью-Йорквакцинация
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