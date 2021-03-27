В Нью-Йорке ввели цифровой паспорт COVID-вакцинации

Власти Нью-Йорка ввели в обращение цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от COVID-19. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом в Соединенных Штатах, где начали использовать данный документ.
Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в Twitter.
"Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - написал он
Сертификат COVID-вакцинации будет использоваться в виде QR-кода. Чтобы его получить, необходимо скачать приложение в Apple App Store или Google Play Store. Также код можно будет распечатать на специальном сайте.
Отмечается, что компании и площадки будут сканировать код, чтобы подтвердить действенность сертификата.
Участие в программе добровольное. Подтверждать отсутствие коронавируса можно будет по-прежнему при помощи отрицательного теста на COVID-19.
Напомним, ранее в Эстонии заявили, что намерены запустить паспорт вакцинации в апреле этого года.
Добавим, что Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.
Кроме того, в Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.