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Греция и Румыния могут ввести собственные паспорта вакцинации

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 15:33
Греция и Румыния могут ввести собственные паспорта вакцинации Фото: сертификат вакцинации (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам греческого министра туризма Гарри Теохариса, Греция будет охотно принимать румынских туристов до того, как в Евросоюзе договорятся о создании собственных сертификатов о прививках.

"Мы очень хотим, чтобы ЕС ускорил процедуру выдачи этого медицинского сертификата", - сказал Теохарис. "Но до тех пор мы хотим обсудить с румынским министром туризма, чтобы мы могли принимать туристов даже до достижения согласия на европейском уровне", - сказал он.

Министр также добавил, что за этими сертификатами румынские туристы могут начать посещать Грецию уже в середине апреля - за месяц до официального открытия туристического сезона в Греции 14 мая.

Напомним, в Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

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