Греция и Румыния могут ввести собственные паспорта вакцинации

Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

По словам греческого министра туризма Гарри Теохариса, Греция будет охотно принимать румынских туристов до того, как в Евросоюзе договорятся о создании собственных сертификатов о прививках.

"Мы очень хотим, чтобы ЕС ускорил процедуру выдачи этого медицинского сертификата", - сказал Теохарис. "Но до тех пор мы хотим обсудить с румынским министром туризма, чтобы мы могли принимать туристов даже до достижения согласия на европейском уровне", - сказал он.

Министр также добавил, что за этими сертификатами румынские туристы могут начать посещать Грецию уже в середине апреля - за месяц до официального открытия туристического сезона в Греции 14 мая.