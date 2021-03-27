У Нью-Йорку ввели цифровий паспорт COVID-вакцинації

"Ми запускаємо Excelsior Pass, безкоштовну платформу для компаній і людей, яку можна використовувати для того, щоб легко отримати доступ до надійного доведення вакцинації або нещодавно отриманого негативного тесту на коронавірус", - написав він

Сертифікат COVID-вакцинації буде використовуватися у вигляді QR-коду. Щоб його отримати, необхідно завантажити додаток в Apple App Store або Google Play. Також код можна буде роздрукувати на спеціальному сайті.

Зазначається, що компанії і майданчики будуть сканувати код, щоб підтвердити дієвість сертифіката.

Участь у програмі добровільне. Підтверджувати відсутність коронавіруса можна буде як і раніше за допомогою негативного тесту на COVID-19.