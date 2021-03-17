COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии

В Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт , с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Сегодня Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

Что предлагает Еврокомиссия

Цифровой зеленый сертификат буду выдавать тем, кто вакцинировался, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19. Документ планируют запустить к лету.

Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате на официальном языке страны, выдавшей сертификат, а также на английском.

Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата.

В документе будет указано: имя, дата рождения, дата выдачи, информация о вакцине/тесте/выздоровлении и уникальный идентификатор сертификата.

Если какая-то из стран будет требовать тест или карантин от тех, у кого есть сертификат, она должна уведомить Еврокомиссию и все другие страны и объяснить причины таких мер.

Кто может получить COVID-паспорт

Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех странах ЕС и открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии.

Документ также должен выдаваться гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности.

Сертификат также планируют выдавать и тем, кто не является гражданами стран ЕС.

Когда могут отменить COVID-сертификат

Цифровой зеленый сертификат является временной мерой. Его действие будет приостановлено , как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.

Какие вакцины и тесты будут учитываться

Как сообщает ЕК, свидетельства о вакцинации должны выдаваться независимо от типа препарата. Однако это обязательство будет ограничиваться вакцинами, получившими разрешение на продажу в ЕС. При этом, отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.

Отметим, на данный момент в Европе разрешены такие вакцины:

BioNTech и Pfizer (с 21 декабря 2020 года),

Moderna (c 6 января 2021 года),

AstraZeneca (с 29 января 2021 года),

Janssen Pharmaceutica NV (с 11 марта 2021 года).