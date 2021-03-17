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COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии

Новина українською → Европа, Среда 17 марта 2021 14:46
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

В Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Сегодня Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Что предлагает Еврокомиссия

Цифровой зеленый сертификат буду выдавать тем, кто вакцинировался, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19. Документ планируют запустить к лету.

Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате на официальном языке страны, выдавшей сертификат, а также на английском.

Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата.

В документе будет указано: имя, дата рождения, дата выдачи, информация о вакцине/тесте/выздоровлении и уникальный идентификатор сертификата.

Если какая-то из стран будет требовать тест или карантин от тех, у кого есть сертификат, она должна уведомить Еврокомиссию и все другие страны и объяснить причины таких мер.

Кто может получить COVID-паспорт

  • Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех странах ЕС и открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии.
  • Документ также должен выдаваться гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности.
  • Сертификат также планируют выдавать и тем, кто не является гражданами стран ЕС.

Когда могут отменить COVID-сертификат

Цифровой зеленый сертификат является временной мерой. Его действие будет приостановлено, как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.

Какие вакцины и тесты будут учитываться

Как сообщает ЕК, свидетельства о вакцинации должны выдаваться независимо от типа препарата. Однако это обязательство будет ограничиваться вакцинами, получившими разрешение на продажу в ЕС. При этом, отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.

Отметим, на данный момент в Европе разрешены такие вакцины:

  • BioNTech и Pfizer (с 21 декабря 2020 года),
  • Moderna (c 6 января 2021 года),
  • AstraZeneca (с 29 января 2021 года),
  • Janssen Pharmaceutica NV (с 11 марта 2021 года).

Что касается тестов, следует использовать только результаты так называемых тестов NAAT (включая тесты RT-PCR) и экспресс-тесты на антигены.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

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