NYT дізналося, коли США змінили свою позицію щодо F-16 для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Після того як Остін повернення із зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня, він заявив високопосадовцям адміністрації президента Джо Байдена, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів і, принаймні піти на те, щоб дозволити іншим країнам передати літаки Україні.

США довгий час вагалися щодо винищувачів для України через побоювання, що літаки можуть використати для ураження цілей у глибині Росії, що потенційно спонукає Кремль посилити свою агресію проти України.

Представники Пентагону також заявляли, що інша зброя, особливо та, яка використовується для ППО, потрібна більш терміново. До того ж їх зупиняла висока вартість F-16 - до 63 млн доларів кожен. Проте згодом Пентагон змінив курс, як було і з наданням Україні американських танків M1 Abrams.

Остін отримав одностайну згоду від високопоставлених чиновників національної безпеки Байдена на свою пропозицію. Незадовго до саміту G7 минулого тижня глава Пентагону надав офіційну рекомендацію Байдену щодо дозволу союзникам навчати українців і передавати свої літаки.

F-16 для України

Спершу Британія та Нідерланди заявили про створення коаліції винищувачів для передачі F-16 Україні, пізніше до них приєдналася ще низка країн. Після деякого вагання Байден погодився на початок навчання українських пілотів на F-16.

У навчаннях українських пілотів буде брати участь Польща та ще низка країн. Водночас Нідерланди можуть стати першими, хто передасть Україні F-16.

Зазначимо, що Україна хоче отримати саме F-16, оскільки літаки можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.

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