Навчання українців на F-16 почалися чи ні? Що кажуть у Повітряних силах

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у країнах Європи ще не почалося, проте триває підготовка фахівців до початку тренувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як буде проходити цей процес тощо. Самих ще пілотів, які вже пілотують немає ще", - сказав він.

За його словами, те, що зараз вже є фактично авіаційна коаліція - це надзвичайні новини. Так, низка країн будуть готувати українських пілотів, а деякі вже готові передавати винищувачі нашій країні.

Ігнат додав, що мова йде про США та країни Європи, які мають на озброєнні літаки, але хочуть перейти на нові типи, новіші F-35.

"Таким чином старт даний, рішення є про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, процеси", - сказав речник.

Він зазначив, що представники Повітряних сил та інших структур постійно на контакті з нашими союзниками. Також вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес.

Які країни приймуть українців на навчання

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Польща ще з кількома країнами почали навчання українських пілотів на F-16.

За словами Ігната, авіаційна коаліція широка.

"Навіть такі країни які не мають на озброєнні F-16, такі як Великобританія і Франція, погодилися надати свої майданчики. Також в коаліцію входять і Нідерланди, і Бельгія, і Данія, і Норвегія. Я думаю, й інші країни, які мають гарні бази для навчання пілотів", - сказав він.

F-16 для України

Британія та Нідерланди заявили про роботу над створенням коаліції винищувачів для передачі F-16 Україні. До них вже приєдналася низка країн. Після деякого вагання президент США Джо Байден погодився на початок навчання українських пілотів на F-16.

При цьому Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

Додамо, що Україна хоче отримати F-16, оскільки ці винищувачі можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо у ролі ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.