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Пентагон не проти передачі літаків F-16 Україні, - Politico

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Вашингтон, Четвер 18 травня 2023 07:58
Пентагон не проти передачі літаків F-16 Україні, - Politico Фото: Пентагон не проти передачі літаків F-16 Україні (U.S. Air Forsе)
Автор: Константин Широкун

Представники Міністерства оборони США заявили, що не проти передачі винищувачів F-16 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, неназваний співрозмовник із Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати передачу F-16 Україні вказав журналістам на статтю газети, опубліковану в січні 2023 року. У ній інший анонімний співрозмовник із відомства, говорячи про постачання, сказав: "Я не думаю, що ми проти". У тому ж матеріалі він наголосив, що остаточного рішення про постачання ще не ухвалено.

Раніше влада України не раз запитувала у США постачання F-16, але Білий дім відмовляв. Угода про постачання F-16 не дозволяє їхній реекспорт.

Раніше повідомлялося, що винищувачі F-16 готові передати Україні кілька європейських країн, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.

Нагадаємо, що 16 травня прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони Британії Бена Уоллеса, його країна не збирається передавати Україні винищувачі.

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