ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В январе украинцев ждут дополнительные выходные

Новости » Общество     31.12.2019 - 10:32
В январе украинцев ждут дополнительные выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы будут отдыхать три дня подряд

В январе 2020 года украинцев ожидает три официальных выходных дня. Это предусмотрено распоряжением Кабмина о переносе рабочих дней.

Таким образом, украинцы будут отдыхать 1 января (Новый год), 6 января (Сочельник), 7 января (Рождество Христово).

В Кабинете министров Украины приняли решение сделать выходным 6 января, а рабочая неделя начнется в среду, 8 января. Однако, рабочий день переносится на субботу, 11 января.

Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - с 4 по 7 января.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

При этом в декабре 2019 года 52% украинцев заявили, что верят в Святого Николая, а 31% респондентов признались в вере в Деда Мороза.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.

Украинцы назвали стоимость новогоднего стола Перед Новым годом украинцев ждут дополнительные выходные
Новости Украины выходныеянварь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь