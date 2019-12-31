У січні українців чекають додаткові вихідні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці відпочиватимуть три дні поспіль

У січні 2020 року українців чекає три офіційних вихідних дні. Це передбачено розпорядженням Кабміну про перенесення робочих днів.

Таким чином, українці відпочиватимуть 1 січня (Новий рік), 6 січня (Святвечір), 7 січня (Різдво Христове).

У Кабінеті міністрів України прийняли рішення зробити вихідним 6 січня, а робочий тиждень почнеться у середу, 8 січня. Однак, робочий день переноситься на суботу, 11 січня.

Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - з 4 по 7 січня.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

При цьому в грудні 2019 року 52% українців заявили, що вірять у Святого Миколая, а 31% респондентів зізналися у вірі в Діда Мороза.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.