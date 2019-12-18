ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Популярность Святого Николая в Украине почти в два раза выше, чем у Деда Мороза

Новости » Общество     18.12.2019 - 22:42
Популярность Святого Николая в Украине почти в два раза выше, чем у Деда Мороза
Фото: празднование Нового года (РБК-Украина)

В Святого Николая будут дарить подарки три четверти украинцев

В декабре 2019 года 52% украинцев заявили, что верят в Святого Николая, а 31% респондентов признались в вере в Деда Мороза. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Популярность Святого Николая в Украине почти в два раза выше, чем у Деда Мороза

По результатам опроса, 76% украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. За этот год количество тех, кто заявил, что придерживается этой традиции, увеличилась (в 2018 - 67%).

Популярность Святого Николая в Украине почти в два раза выше, чем у Деда Мороза

Почти 80% украинцев намерены поставить новогоднюю елку дома: 40% живую и 38% - искусственную. 11% опрошенных отметили, что не будут ставить елки, а ограничатся новогодней композицией, столько же - вообще ничего не сделают.

Популярность Святого Николая в Украине почти в два раза выше, чем у Деда Мороза

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество.

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.

Украинцы назвали любимые новогодние праздники Работой Кличко недовольны почти половина киевлян, - опрос
Новости Украины опросНовый год
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь