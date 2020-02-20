В Генассамблее ООН началось заседание по Украине

Фото: заседание Генеральной ассамблеи ООН (unmultimedia.org)

От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко

В Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Ранее спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что заседание генеральной Ассамблеи состоится по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины"

При этом он добавил, что с начала российской агрессии в 2014 году в Генеральной Ассамблее ООН были одобрены семь важных резолюций: о территориальной целостности Украины и защите прав человека на Крымском полуострове, а также о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал, что в конце февраля осуществит рабочий визит в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Пристайко также планирует посетить Госдепартамент и Конгресс США.