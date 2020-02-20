У січні 2020 року загинули 11 військовослужбовців, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кількість втрат вища аналогічного періоду минулого року

У січні 2020 року загинули 11 військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що кількість втрат вища аналогічного періоду минулого року.

"У січні 2020 року через напади озброєних Росією формувань 11 військовослужбовців України загинули, 33 дістали поранення. Ці цифри вищі аналогічного періоду минулого року", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко закликав міжнародне співтовариство виділити 158 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям, що постраждали від конфлікту на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, за час окупації Донбасу і Криму загинуло близько 14 тисяч осіб, 7 тисяч осіб отримали поранення. Близько 2 мільйонів жителів Криму і Донбасу були змушені рятуватися втечею зі своїх будинків.

Раніше повідомлялося, 20 лютого у Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочалося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Від України в дебатах бере участь міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

Раніше речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що засідання генеральної Асамблеї відбудеться за пунктом порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України".