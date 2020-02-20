Пристайко призвал выделить 158 млн долларов гумпомощи, пострадавшим от конфликта на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В начале текущего года ООН разработало план гуманитарного реагирования Украины на 2020 год

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал международное сообщество выделить 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам, которое пострадали от конфликта на Донбассе. Об этом он заявил во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, передает РБК-Украина.

По его словам, в начале текущего года ООН разработало план гуманитарного реагирования Украины на 2020 год.

"В начале 2020 года ООН разработало план гуманитарного реагирования Украины на текущий год, где предусмотрена необходимость в 158 миллионов долларов для оказания помощи народу Украины. Призываю международное сообщество внести вклад в эти начинания", - заявил министр.

Напомним, 20 февраля проходит заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари Дикарло сообщала, что в 2020 году ООН необходимо 158 млн долларов для оказания помощи населению на Донбассе. Всего гуманитарной помощи нуждаются около 3,4 млн человек на востоке Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что в 2020 году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса.