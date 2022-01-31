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"Нужно иметь больше информации": Кулеба об отводе войск России после учений

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 15:29
"Нужно иметь больше информации": Кулеба об отводе войск России после учений Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, частичный отвод российских войск с Западного военного округа (ЗВО) является позитивным сигналом. Однако, необходимо иметь больше детальной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"С одной стороны любое объявление РФ об отводе войск является позитивным сигналом. С другой стороны - пока доподлинно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации", - заявил Кулеба.

Как отметил министр, на фоне агрессии - недоверие к Российской Федерации сохраняется, в связи с чем важно убедиться в том, что сегодня происходит именно то, что Россия имеет в виду.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация после учений в ЗВО начала частично отводить свои войска от Украины.

Также в СНБО назвали точное количество российских военных, которые расположены близко к границам Украины.

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Дмитрий Кулеба Российская Федерация Украина
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