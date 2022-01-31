"Нужно иметь больше информации": Кулеба об отводе войск России после учений
По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, частичный отвод российских войск с Западного военного округа (ЗВО) является позитивным сигналом. Однако, необходимо иметь больше детальной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.
"С одной стороны любое объявление РФ об отводе войск является позитивным сигналом. С другой стороны - пока доподлинно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации", - заявил Кулеба.
Как отметил министр, на фоне агрессии - недоверие к Российской Федерации сохраняется, в связи с чем важно убедиться в том, что сегодня происходит именно то, что Россия имеет в виду.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация после учений в ЗВО начала частично отводить свои войска от Украины.
Также в СНБО назвали точное количество российских военных, которые расположены близко к границам Украины.