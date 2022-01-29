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Россия после учений частично отводит войска от Украины

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Москва, Суббота 29 января 2022 14:43
Россия после учений частично отводит войска от Украины Фото: российские военные завершили проверку боеготовности (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация после учений в Западном военном округе (ЗВО) частично отводит войска от Украины. Военнослужащие направляются в пункты постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам командующего войсками Александра Журавлева, плановая проверка боевой готовности в ЗВО завершилась.

"У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - отметил он.

В пункты постоянной дислокации отводятся передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования.

По данным "Интерфакса", речь идет о проверке боевой готовности, которая стартовала 25 января. В ней было задействовано более 1 000 военных Первой танковой армии и порядка 100 единиц военной техники.

Напомним, по оценкам СНБО Украины, Россия стянула на границу около 109 тысяч военных, которых сопровождают еще 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

Украина и страны Запада считают, что это свидетельствует о подготовке вторжения России, но Москва отрицает такие планы и называет неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.

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