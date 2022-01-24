В СНБО назвали точное число российских войск на границе с Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.