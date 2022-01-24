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В СНБО назвали точное число российских войск на границе с Украиной

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Понедельник 24 января 2022 20:13
В СНБО назвали точное число российских войск на границе с Украиной Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы видим 109 тысяч военных и 10-11 тысяч так называемого сопровождения. Если это для наших партнеров большое увеличение, для нас это не новость", - заявил он.

Напомним, ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО отреагировать на постоянное наращивание Россией и Беларусью войск на границе с Европой.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".

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