В СНБО назвали точное число российских войск на границе с Украиной
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы видим 109 тысяч военных и 10-11 тысяч так называемого сопровождения. Если это для наших партнеров большое увеличение, для нас это не новость", - заявил он.
Напомним, ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО отреагировать на постоянное наращивание Россией и Беларусью войск на границе с Европой.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".