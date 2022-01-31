"Потрібно мати більше інформації": Кулеба про відведення військ Росії після навчань

За словами голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, часткове відведення російських військ з Західного військового округу (ЗВО) є позитивним сигналом. Однак, необхідно мати більше детальної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС під час брифінгу.

"З одного боку будь-яке оголошення РФ про відведення військ є позитивним сигналом. З іншого боку - наразі достеменно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі і яким чином це відведення сприяє деескалації", - заявив Кулеба.

Як відзначив міністр, на тлі агресії - недовіра до Російської Федерації зберігається, у зв'язку з чим важливо переконатися у тому, що сьогодні відбувається саме те, що Росія має на увазі.