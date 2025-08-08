"Нуль, нічогісінько": у Європі збентежені через відсутність тиску Трампа на Путіна

"Попри всі ці галасливі заяви, Трамп не чинить жодного тиску на Путіна. Поки що. Нуль, нічогісінько", - заявив високопоставлений європейський чиновник.

Водночас український урядовець зазначив, що намагається залишатися оптимістом на тлі сигналів про можливе часткове припинення вогню, яке могло б зупинити авіаудари.

"Загалом, ми всі розуміємо, що завершення війни повністю в руках Трампа", - наголосив він.

Разом з тим, він застеріг, що така угода може стати лише тактикою Кремля для заспокоєння Трампа та надання йому політичної перемоги перед проміжними виборами у США.

"Ми чуємо сигнали з усіх задніх каналів, що ( ред. - Росія) прагне врегулювати ситуацію. Однак довіра між сторонами повністю порушена", – додав чиновник.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що пропозиція Москви містить конкретні умови припинення війни, але вони можуть виявитися неприйнятними для України та її партнерів.

У Євросоюзі також висловили сумнів у намірах Кремля.

"Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в будь-якому мирі як такому, тому що ми бачили це в їхніх діях, а не в словах", - заявила речниця ЄС із закордонних справ Анітта Хіппер.

Видання пише, що раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Путін відхилив пропозицію спецпредставника США Стіва Віткоффа провести тристоронній саміт за участю Трампа, Путіна та Зеленського.

За словами Ушакова, Віткофф озвучив цю ідею під час зустрічі з Путіним 6 серпня, однак "російська сторона не коментувала цей варіант".