"Ноль, ничегошеньки": в Европе обеспокоены из-за отсутствия давления Трампа на Путина

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В Европе обеспокоены, что президент США Дональд Трамп готовится к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и пока не оказывает никакого давления на главу Кремля.

Как сообщает РБК-Украина об этом пишет издание The Washington Post.

"Несмотря на все эти шумные заявления, Трамп не оказывает никакого давления на Путина. Пока что. Ноль, ничегошеньки", - заявил высокопоставленный европейский чиновник.

В то же время украинский чиновник отметил, что пытается оставаться оптимистом на фоне сигналов о возможном частичном прекращении огня, которое могло бы остановить авиаудары.

"В общем, мы все понимаем, что завершение войны полностью в руках Трампа", - подчеркнул он.

Вместе с тем, он предостерег, что такое соглашение может стать лишь тактикой Кремля для успокоения Трампа и предоставления ему политической победы перед промежуточными выборами в США.

"Мы слышим сигналы из всех задних каналов, что ( ред. - Россия) стремится урегулировать ситуацию. Однако доверие между сторонами полностью нарушено", - добавил чиновник.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что предложение Москвы содержит конкретные условия прекращения войны, но они могут оказаться неприемлемыми для Украины и ее партнеров.

В Евросоюзе также выразили сомнение в намерениях Кремля.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в любом мире как таковом, потому что мы видели это в их действиях, а не в словах", - заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Анитта Хиппер.

Издание пишет, что ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин отклонил предложение спецпредставителя США Стива Уиткоффа провести трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского.

По словам Ушакова, Уиткофф озвучил эту идею во время встречи с Путиным 6 августа, однако "российская сторона не комментировала этот вариант".

 

Встреча Трампа и Путина и Путина

Напомним, ранее неназванный представитель Белого дома рассказал в комментарии Politico, что Трамп встретится с Путиным только после того, как тот проведет встречу с Зеленским.

Он уточнил, что трехсторонний саммит Трамп-Зеленский-Путин возможен только после двусторонних встреч.

В то же время президент Украины уже неоднократно заявлял, что готов к встрече с Путиным. По его словам, такая встреча может приблизить мир, поскольку только глава Кремля принимает решения в России.

Однако вчера Трамп заявил, что для встречи с ним Путину не нужно проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

The Washington Post написало, что Трамп может провести отдельные встречи с Путиным и Зеленским перед возможным трехсторонним саммитом.

