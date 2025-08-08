"Ноль, ничегошеньки": в Европе обеспокоены из-за отсутствия давления Трампа на Путина

"Несмотря на все эти шумные заявления, Трамп не оказывает никакого давления на Путина. Пока что. Ноль, ничегошеньки", - заявил высокопоставленный европейский чиновник.

В то же время украинский чиновник отметил, что пытается оставаться оптимистом на фоне сигналов о возможном частичном прекращении огня, которое могло бы остановить авиаудары.

"В общем, мы все понимаем, что завершение войны полностью в руках Трампа", - подчеркнул он.

Вместе с тем, он предостерег, что такое соглашение может стать лишь тактикой Кремля для успокоения Трампа и предоставления ему политической победы перед промежуточными выборами в США.

"Мы слышим сигналы из всех задних каналов, что ( ред. - Россия) стремится урегулировать ситуацию. Однако доверие между сторонами полностью нарушено", - добавил чиновник.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что предложение Москвы содержит конкретные условия прекращения войны, но они могут оказаться неприемлемыми для Украины и ее партнеров.

В Евросоюзе также выразили сомнение в намерениях Кремля.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в любом мире как таковом, потому что мы видели это в их действиях, а не в словах", - заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Анитта Хиппер.

Издание пишет, что ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин отклонил предложение спецпредставителя США Стива Уиткоффа провести трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского.

По словам Ушакова, Уиткофф озвучил эту идею во время встречи с Путиным 6 августа, однако "российская сторона не комментировала этот вариант".