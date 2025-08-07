ua en ru
Трамп відповів на чутки про ультиматум Путіну для зустрічі з ним

Вашингтон, Четвер 07 серпня 2025 23:44
Трамп відповів на чутки про ультиматум Путіну для зустрічі з ним Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп заявив, що для зустрічі з ним російському диктатору Володимиру Путіну не потрібно проводити зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чи правда, що Путіну нібито спочатку потрібно провести зустріч із Зеленським, перш ніж зустрічатися з ним.

"Ні", - коротко відповів президент США.

Чутки про зустріч

Нагадаємо, раніше неназваний представник Білого дому розповів у коментарі Politico, що Трамп зустрінеться з Путіним тільки після того, як той проведе зустріч із Зеленським.

Він уточнив, що тристоронній саміт Трамп-Зеленський-Путін можливий тільки після двосторонніх зустрічей.

До речі, згідно з чутками в західних ЗМІ, зараз обговорюються окремі зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним. Після цього американський лідер планує перейти до тристоронньої зустрічі.

Президент України вже неодноразово заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним. За його словами, така зустріч може наблизити мир, оскільки тільки голова Кремля ухвалює рішення в Росії.

Водночас сам Путін сьогодні, 7 серпня, не виключив зустріч із Зеленським. За його словами, для переговорів на рівні лідерів мають бути виконані певні умови, але до цього "ще далеко".

Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
