Трамп відповів на чутки про ультиматум Путіну для зустрічі з ним

Президент США Дональд Трамп заявив, що для зустрічі з ним російському диктатору Володимиру Путіну не потрібно проводити зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чи правда, що Путіну нібито спочатку потрібно провести зустріч із Зеленським, перш ніж зустрічатися з ним.

Чутки про зустріч

Нагадаємо, раніше неназваний представник Білого дому розповів у коментарі Politico, що Трамп зустрінеться з Путіним тільки після того, як той проведе зустріч із Зеленським.

Він уточнив, що тристоронній саміт Трамп-Зеленський-Путін можливий тільки після двосторонніх зустрічей.

До речі, згідно з чутками в західних ЗМІ, зараз обговорюються окремі зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним. Після цього американський лідер планує перейти до тристоронньої зустрічі.

Президент України вже неодноразово заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним. За його словами, така зустріч може наблизити мир, оскільки тільки голова Кремля ухвалює рішення в Росії.

Водночас сам Путін сьогодні, 7 серпня, не виключив зустріч із Зеленським. За його словами, для переговорів на рівні лідерів мають бути виконані певні умови, але до цього "ще далеко".