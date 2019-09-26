Януковича вызвали в суд

Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание, которое должно состояться 30 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовый курьер".

Как говорится в повестке, Януковича вызывают в суд в качестве обвиняемого.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019", - сообщается в повестке.

30 сентября суд планирует продолжить рассмотрение апелляционных жалоб защиты експрезидента на вынесенный ему приговор.

Напомним, в январе 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и ведение агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича собираются обжаловать приговор. Отметим, что с февраля 2014 года бывший президент Украины находится в России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Янукович готовится вернуться в Украину. Адвокаты готовят документы, чтобы обеспечить его пребывание в стране. Защита Януковича ранее заявляла, что бывший президент хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко.

Напомним, летом этого года суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения. Санкции были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Недавно в суде ЕС заявили, что персональные санкции с Януковича были сняты в 2018 году, а действующие до марта 2020 года европейские санкции против него остаются в силе.