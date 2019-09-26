Януковича викликали до суду

Київський апеляційний суд викликав колишнього президента України Віктора Януковича на засідання, яке має відбутися 30 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий кур'єр".

Як сказано у повістці, що Януковича викликають до суду як обвинуваченого.

"Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019", - повідомляється в порядку.

30 вересня суд планує продовжити розгляд апеляційних скарг захисту експрезидента на винесений йому вирок.

Нагадаємо, в січні 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і веденні агресивної війни і засудили до 13 років тюрми. Адвокати Януковича збираються оскаржити вирок. Зазначимо, що з лютого 2014 року колишній президент України перебуває в Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Янукович готується повернутися в Україну. Адвокати готують документи, щоб забезпечити його перебування в країні. Захист Януковича раніше заявляв, що колишній президент хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка.

Нагадаємо, влітку цього року суд ЄС скасував санкції проти Януковича і його оточення. Санкції були зняті з Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки і Андрія Клюєва.

Нещодавно в суді ЄС заявили, що персональні санкції з Януковича були зняті в 2018 році, а діючі до березня 2020 року європейські санкції проти нього залишаються в силі.