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Януковича та Азарова судитимуть за підписання "Харківських угод"

Фото: Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні судитимуть колишнього президента Віктора Януковича та екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання "Харківських угод" на користь Росії у 2010 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Януковича та Азарова. Їх підозрюють у державній зраді.

"Харківські угоди"

Розслідування встановило, що Янукович, в порушення вимог Конституції та закону "Про міжнародні договори України", 21 квітня 2010 року у Харкові підписав угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту РФ на території АР Крим і Севастополю.

Того ж дня Азаров підписав розпорядження про схвалення Кабміном так званих "Харківських угод" на користь Росії.

Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності російських військ на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому - вторгнення збройних сил РФ і окупації ними АР Крим і Севастополя.

Окупація півострова надала можливість Росії здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил РФ, а також створити нові військові частини та підрозділ. Держава-агресор застосувала їх для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

Через переховування обвинувачених в Росії, досудове розслідування здійснювалося ДБР за спеціальною процедурою (in absentia).

Що цьому передувало

Ще у 2021 році Януковичу та Азарову повідомили про підозру за вчинення державної зради через "Харківські угоди". Їх також оголошували в розшук.

Зазначимо, що справа про "Харківські угоди" - не єдина, у якій фігурує Янукович.

До прикладу, нещодавно до суду скерували обвинувальний акт щодо Януковича у зв'язку із захопленням державної влади у 2010 році.

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Микола АзаровЯнукович