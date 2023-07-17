ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Справа Януковича: до суду скеровано обвинувачення у захопленні влади у 2010 році

Новость на русском →
Україна, Понеділок 17 липня 2023 14:13
Справа Януковича: до суду скеровано обвинувачення у захопленні влади у 2010 році Фото: екс-президент України Віктор Янукович (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До суду скеровано обвинувальний акт щодо побіжного президента Віктора Януковича через захоплення державної влади у 2010 році. Аналогічний акт направлено і щодо екс-заступника міністра юстиції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"До суду скеровано обвинувальний акт щодо Віктора Януковича та колишнього заступника Міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

"У вересні - жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього Президента України", - стверджують у ДБР.

У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, що стосується екс-заступника міністра юстиції України, то йдеться, як писало раніше РБК-Україна, йдеться про екс-заступника колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича - Володимира Богатиря.

Справа Януковича

Раніше суд обирав запобіжний захід колишньому українському президентові-втікачеві Віктору Януковичу у вигляді тримання під вартою. При цьому раніше стало відомо, що колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном з Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Крім того, раніше, у грудні минулого року, Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо держзради колишнього президента-втікача Віктора Януковича та екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова. Підписані "Харківські угоди" дозволили РФ мати достатньо ресурсів для окупації Криму у 2014 році та для повномасштабного вторгнення в Україну у лютому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Янукович
NEWS
Кримський міст знову "втомився". Головне про нові вибухи та чи порушили вони логістику РФ
Кримський міст знову "втомився". Головне про нові вибухи та чи порушили вони логістику РФ
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни