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Азарову объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения"

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 18:05
Азарову объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения" Фото: Николай Азаров (flickr com valstskanceleja)
Автор: РБК-Украина

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях". Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Азаров по предварительному сговору с Януковичем совершил действия во вред суверенитету Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности. По данным следствия, 20 апреля 2010 года он на территории России согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

Также сообщается, что с 21 апреля по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласование проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота и закона о его ратификации без фактического рассмотрения документов уполномоченными органами.

Кроме того, бывший премьер на закрытом заседании Кабинета министров подписал распоряжение об одобрении этого Соглашения правительством Украины и, в нарушение закона "О международных договорах Украины", внес проект на рассмотрение президенту.

Эти действия дали возможность Януковичу подписать в Харькове соответствующее Соглашение, а 23 апреля внести законопроект о ратификации как неотложный в Верховную раду.

Следствие полагает, что в результате подписания и ратификации "Харьковских соглашений" были искусственно созданы предпосылки для наращивания войск РФ в Крыму, вторжения российской армии и оккупации полуострова.

Также говорится о том, что Азаров своими действиями помогал в проведении подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику. А также в попытках сокращения экономического и оборонного потенциала, снижении обороноспособности Украины и усилении экономической зависимости от России.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины открыла дело о государственной измене по факту подписания "Харьковских соглашений" в 2010 году, которые продлевало пребывание российского флота в Крыму до 2042 года.

На прошлой неделе Украина ввела санкции против Азарова, Януковича и других бывших топ-чиновников и силовиков.

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