Януковича и Азарова будут судить за подписание "Харьковских соглашений"

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Януковича и Азарова. Их подозревают в государственной измене.

"Харьковские соглашения"

Расследование установило, что Янукович, в нарушение требований Конституции и закона "О международных договорах Украины", 21 апреля 2010 года в Харькове подписал соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания черноморского флота РФ на территории АР Крым и Севастополя.

В тот же день Азаров подписал распоряжение об одобрении Кабмином так называемых "Харьковских соглашений" в пользу России.

Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем - вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими АР Крым и Севастополя.

Оккупация полуострова предоставила возможность России осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил РФ, а также создать новые воинские части и подразделение. Государство-агрессор применило их для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года на территорию Украины.

Из-за укрывательства обвиняемых в России, досудебное расследование осуществлялось ГБР по специальной процедуре (in absentia).

Что этому предшествовало

Еще в 2021 году Януковичу и Азарову сообщили о подозрении за совершение государственной измены из-за "Харьковских соглашений". Их также объявляли в розыск.

Отметим, что дело о "Харьковских соглашениях" - не единственное, в котором фигурирует Янукович.

К примеру, недавно в суд направили обвинительный акт в отношении Януковича в связи с захватом государственной власти в 2010 году.

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