НС в енергетиці: Свириденко провела нараду щодо захисту енергооб'єктів від Росії

Нагадаємо, ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці. Детальніше про те, що це несе для українців - в матеріалі РБК-Україна.

Втім, серед іншого, зазначив Зеленський, Міносвіти та місцева влада повинні будуть підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Також через НС в енергетиці можуть скасувати комендантську годину в деяких містах та населених пунктах.