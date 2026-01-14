ЧП в энергетике: Свириденко провела совещание по защите энергообъектов от России

"Провела координационное совещание по защите энергосистемы с министром обороны, министром энергетики, командующим Воздушных Сил, руководством ключевых энергетических компаний, руководителями КМВА и Киевской ОВА. Продолжаем усиливать защиту энергообъектов в координации с военными", - написала она.

Свириденко отметила, что уровень вызовов сейчас стоит чрезвычайно серьезный. Это требует полной готовности всех элементов защиты энергосистемы.

"Сверились по выполнению предыдущих задач. Скоординировали усилия для дальнейшего обеспечения защиты нашей энергосистемы. Главное, чтобы от каждого сейчас был необходимый результат для всего нашего государства, наших городов и громад", - добавила премьер.