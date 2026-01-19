UA

НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт

Фото: надзвичайну ситуацію в енергетиці запровадили в Україні не вперше (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко, Юрій Дощатов

Стан надзвичайної ситуації в енергетиці України буде діяти до покращення ситуації з енергозабезпеченням, яке відбудеться, можливо, лише після закінчення опалювального сезону.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев.

Він зазначив, що в Україні діє не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація, яка запроваджена вже не в перший раз.

"У нас зараз просто вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці. Це було у 2014 році коли антрацитове вугілля припинили постачати з Донеччини, потім у 2015 році", - сказав він.

Серед задіяних заходів: скорочення енергоспоживання, спрощення бюрократичних процедур для запуску нової генерації, перерозподіл коштів між статтями витрат в енергетиці, зміна режиму дії комендантської години та інше.

В рамках НС, зазначив експерт, НКРЕКП також змінили прайс-кепи для імпорту електроенергії.

"Заходи, які застосували в рамках НС, будуть діяти до стабілізації ситуації. Коли вона настане, поки прогнозувати складно. Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС продовжиться до закінчення опалювального сезону", - сказав Рябцев.

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, 14 січня український лідер Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Вже 16 січня Кабінет міністрів затвердив оновлені правила, які передбачають можливість пом’якшення комендантської години в окремих населених пунктах та громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці.

У суботу, 17 січня, Зеленський заявив, що українська розвідка має дані про підготовку нових російських ударів по енергооб’єктах та інфраструктурі України.

Згідно з інформацією ГУР, Кремль розглядає, зокрема, можливі атаки на підстанції атомних електростанцій.

