Экономика

ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт

Фото: чрезвычайную ситуацию в энергетике ввели в Украине не впервые (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Юрий Дощатов

Состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины будет действовать до улучшения ситуации с энергообеспечением, которое произойдет, возможно, только после окончания отопительного сезона.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Он отметил, что в Украине действует не чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация, которая введена уже не в первый раз.

"У нас сейчас просто принятие временных чрезвычайных мер в энергетике. Это было в 2014 году, когда антрацитовый уголь прекратили поставлять из Донецкой области, затем в 2015 году", - сказал он.

Среди задействованных мер: сокращение энергопотребления, упрощение бюрократических процедур для запуска новой генерации, перераспределение средств между статьями расходов в энергетике, изменение режима действия комендантского часа и прочее.

В рамках ЧС, отметил эксперт, НКРЭКУ также изменили прайс-кэпы для импорта электроэнергии.

"Меры, которые применили в рамках ЧС, будут действовать до стабилизации ситуации. Когда она наступит, пока прогнозировать сложно. Никакие жесткие меры не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продолжится до окончания отопительного сезона", - сказал Рябцев.

 

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, 14 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за масштабных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Уже 16 января Кабинет министров утвердил обновленные правила, которые предусматривают возможность смягчения комендантского часа в отдельных населенных пунктах и общинах, где введена чрезвычайная ситуация в энергетике.

В субботу, 17 января, Зеленский заявил, что украинская разведка имеет данные о подготовке новых российских ударов по энергообъектам и инфраструктуре Украины.

Согласно информации ГУР, Кремль рассматривает, в частности, возможные атаки на подстанции атомных электростанций.

