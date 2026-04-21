НПЗ в Туапсе зупинив роботу після дронової атаки 16 квітня, - Reuters

Власні джерела видання в РФ повідомили, що атаки дронів на Туапсе, які сталися 16 та 20 квітня, значно пошкодили транспортну інфраструктуру в порту. Також спалахнули сховища нафтопродуктів, загасити пожежі не вдається.

Масштабні пожежи в порту унеможливили завантаження нафтопродуктів, що зупинило роботу нафтопереробного заводу. Точні терміни відновлення роботи НПЗ, або навіть приблизні, джерела називати відмовилися "з міркувань безпеки".

Видання нагадало, що Туапсинський нафтопереробний завод має потужності переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, або 240 000 барелів на день. Підприємство виробляє нафту, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль, більша частина його продукції призначена виключно на експорт.