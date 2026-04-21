UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

НПЗ в Туапсе зупинив роботу після дронової атаки 16 квітня, - Reuters

19:59 21.04.2026 Вт
2 хв
Нафтопереробний завод, орієнтований на експорт, припинив роботу на невизначений термін
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: НПЗ в Туапсе пережив вже дві потужні атаки дронами (Getty Images)

Туапсинський нафтопереробний завод, який працює переважно на експорт, майже повністю призупинив роботу після атаки дронів 16 квітня.

Власні джерела видання в РФ повідомили, що атаки дронів на Туапсе, які сталися 16 та 20 квітня, значно пошкодили транспортну інфраструктуру в порту. Також спалахнули сховища нафтопродуктів, загасити пожежі не вдається.

Масштабні пожежи в порту унеможливили завантаження нафтопродуктів, що зупинило роботу нафтопереробного заводу. Точні терміни відновлення роботи НПЗ, або навіть приблизні, джерела називати відмовилися "з міркувань безпеки".

Видання нагадало, що Туапсинський нафтопереробний завод має потужності переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, або 240 000 барелів на день. Підприємство виробляє нафту, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль, більша частина його продукції призначена виключно на експорт.

Нагадаємо, що 16 квітня СБУ повідомила про атаку на Туапсинський нафтопереробний завод та об’єкти нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе, яку провели спільно з Силами оборони.

У ніч на 20 квітня Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу в російському Туапсе. Було зафіксовано влучання в резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта. За даними Центру протидії дезінформації, станом на 21 квітня пожежа на нафтовому терміналі в Туапсе триває, що свідчить про значні пошкодження.

Атаки відбуваються не тільки по чорноморських портах. Так, серія ударів по ключових нафтових терміналах на Балтійському узбережжі вже завдала Росії збитків майже на мільярд доларів лише у вигляді втрат від експорту.

Через удари України Росія у квітні була змушена дуже різко скоротити видобуток нафти. Через атаки українських дронів на порти та нафтопереробні заводи, а також через припинення поставок "Дружбою" видобувану нафту неможливо переробляти та відвантажувати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
