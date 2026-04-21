НПЗ в Туапсе остановил работу после дроновой атаки 16 апреля, - Reuters

19:59 21.04.2026 Вт
2 мин
Нефтеперерабатывающий завод, ориентированный на экспорт, прекратил работу на неопределенный срок
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: НПЗ в Туапсе пережил уже две мощные атаки дронами (Getty Images)

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на экспорт, почти полностью приостановил работу после атаки дронов 16 апреля.

Собственные источники издания в РФ сообщили, что атаки дронов на Туапсе, которые произошли 16 и 20 апреля, значительно повредили транспортную инфраструктуру в порту. Также вспыхнули хранилища нефтепродуктов, потушить пожары не удается.

Масштабные пожары в порту сделали невозможной загрузку нефтепродуктов, что остановило работу нефтеперерабатывающего завода. Точные сроки возобновления работы НПЗ, или даже приблизительные, источники называть отказались "из соображений безопасности".

Издание напомнило, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод имеет мощности перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год, или 240 000 баррелей в день. Предприятие производит нефть, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль, большая часть его продукции предназначена исключительно на экспорт.

Напомним, что 16 апреля СБУ сообщила об атаке на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и объекты нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе, которую провели совместно с Силами обороны.

В ночь на 20 апреля Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе. Было зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта. По данным Центра противодействия дезинформации, по состоянию на 21 апреля пожар на нефтяном терминале в Туапсе продолжается, что свидетельствует о значительных повреждениях.

Атаки происходят не только по черноморским портам. Так, серия ударов по ключевым нефтяным терминалам на Балтийском побережье уже нанесла России ущерб почти на миллиард долларов только в виде потерь от экспорта.

Из-за ударов Украины Россия в апреле была вынуждена очень резко сократить добычу нефти. Из-за атак украинских дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы, а также из-за прекращения поставок "Дружбой" добываемую нефть невозможно перерабатывать и отгружать.

