НПЗ в Туапсе остановил работу после дроновой атаки 16 апреля, - Reuters

Собственные источники издания в РФ сообщили, что атаки дронов на Туапсе, которые произошли 16 и 20 апреля, значительно повредили транспортную инфраструктуру в порту. Также вспыхнули хранилища нефтепродуктов, потушить пожары не удается.

Масштабные пожары в порту сделали невозможной загрузку нефтепродуктов, что остановило работу нефтеперерабатывающего завода. Точные сроки возобновления работы НПЗ, или даже приблизительные, источники называть отказались "из соображений безопасности".

Издание напомнило, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод имеет мощности перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год, или 240 000 баррелей в день. Предприятие производит нефть, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль, большая часть его продукции предназначена исключительно на экспорт.