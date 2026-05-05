НПЗ у Киришах призупинив переробку нафти після удару України, - Reuters

16:50 05.05.2026 Вт
2 хв
В останні роки завод переробляв близько 18 млн тонн на рік - приблизно 7% по РФ
aimg Анастасія Никончук
Фото: МНС РФ ( t.me mchs_official)

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про пожежу в промисловій зоні Киришів, тоді як джерела в галузі заявили про припинення переробки на НПЗ після атаки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Зупинка роботи заводу

Великий російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" припинив переробку у вівторок, 5 травня, після атаки безпілотників.

За даними джерел у галузі, удари призвели до пошкодження обладнання і спричинили загоряння на території підприємства.

Пошкодження установок

Співрозмовники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, повідомили, що внаслідок атаки було виведено з ладу три з чотирьох установок первинної перегонки нафти.

Крім того, пошкоджень зазнали й окремі вторинні технологічні блоки.

Терміни відновлення

Оцінити терміни ремонту наразі важко. За словами джерел, характер пошкоджень потребує додаткової оцінки, перш ніж можна буде говорити про відновлення роботи.

Реакція влади і компанії

Компанія "Сургутнефтегаз", що контролює завод, не надала оперативного коментаря.

Значення підприємства

Потужності НПЗ становлять близько 20 млн тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 400 тисячам барелів на добу.

В останні роки завод переробляв близько 18 млн тонн щорічно, забезпечуючи близько 7% загального обсягу переробки нафти в Росії.

Нагадуємо, що Служба безпеки України спільно з підрозділами Сил оборони завдала удару по нафтопереробному заводу "Киришинефтеоргсинтез" і нафтоперекачувальній станції "Кириші" в Ленінградській області РФ, унаслідок чого на об'єктах виникли масштабні пожежі.

Зазначимо, що супутникові дані NASA підтвердили загоряння на нафтопереробному заводі в місті Кириші Ленінградської області РФ, яке було зафіксоване після атаки безпілотників у ніч на 5 травня.

