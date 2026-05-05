Реформа ВСУ Удар по Полтавской области Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

НПЗ в Киришах приостановил переработку нефти после удара Украины, - Reuters

16:50 05.05.2026 Вт
2 мин
В последние годы завод перерабатывал около 18 млн тонн в год — примерно 7% по РФ
aimg Анастасия Никончук
Фото: МЧС РФ ( t.me mchs_official)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей, тогда как источники в отрасли заявили о приостановке переработки на НПЗ после атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Остановка работы завода

Крупный российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" прекратил переработку во вторник, 5 мая, после атаки беспилотников.

По данным источников в отрасли, удары привели к повреждению оборудования и вызвали возгорание на территории предприятия.

Повреждение установок

Собеседники, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что в результате атаки были выведены из строя три из четырех установок первичной перегонки нефти.

Кроме того, повреждения получили и отдельные вторичные технологические блоки.

Сроки восстановления

Оценить сроки ремонта на данный момент затруднительно. По словам источников, характер повреждений требует дополнительной оценки, прежде чем можно будет говорить о возобновлении работы.

Реакция властей и компании

Контролирующая завод компания "Сургутнефтегаз" не предоставила оперативного комментария.

Значение предприятия

Мощности НПЗ составляют около 20 млн тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 400 тысячам баррелей в сутки.

В последние годы завод перерабатывал порядка 18 млн тонн ежегодно, обеспечивая около 7% общего объема переработки нефти в России.

Напоминаем, что Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Сил обороны осуществила удар по нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши" в Ленинградской области РФ, в результате чего на объектах возникли масштабные пожары.

Отметим, что спутниковые данные NASA подтвердили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области РФ, которое было зафиксировано после атаки беспилотников в ночь на 5 мая.

