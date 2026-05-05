НПЗ в Киришах приостановил переработку нефти после удара Украины, - Reuters

Остановка работы завода

Крупный российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" прекратил переработку во вторник, 5 мая, после атаки беспилотников.

По данным источников в отрасли, удары привели к повреждению оборудования и вызвали возгорание на территории предприятия.

Повреждение установок

Собеседники, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что в результате атаки были выведены из строя три из четырех установок первичной перегонки нефти.

Кроме того, повреждения получили и отдельные вторичные технологические блоки.

Сроки восстановления

Оценить сроки ремонта на данный момент затруднительно. По словам источников, характер повреждений требует дополнительной оценки, прежде чем можно будет говорить о возобновлении работы.

Реакция властей и компании

Контролирующая завод компания "Сургутнефтегаз" не предоставила оперативного комментария.

Значение предприятия

Мощности НПЗ составляют около 20 млн тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 400 тысячам баррелей в сутки.

В последние годы завод перерабатывал порядка 18 млн тонн ежегодно, обеспечивая около 7% общего объема переработки нефти в России.