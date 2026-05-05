НПЗ в Киришах приостановил переработку нефти после удара Украины, - Reuters

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей, тогда как источники в отрасли заявили о приостановке переработки на НПЗ после атаки беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Крупный российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" прекратил переработку во вторник, 5 мая, после атаки беспилотников.
По данным источников в отрасли, удары привели к повреждению оборудования и вызвали возгорание на территории предприятия.
Собеседники, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что в результате атаки были выведены из строя три из четырех установок первичной перегонки нефти.
Кроме того, повреждения получили и отдельные вторичные технологические блоки.
Оценить сроки ремонта на данный момент затруднительно. По словам источников, характер повреждений требует дополнительной оценки, прежде чем можно будет говорить о возобновлении работы.
Контролирующая завод компания "Сургутнефтегаз" не предоставила оперативного комментария.
Мощности НПЗ составляют около 20 млн тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 400 тысячам баррелей в сутки.
В последние годы завод перерабатывал порядка 18 млн тонн ежегодно, обеспечивая около 7% общего объема переработки нефти в России.
Напоминаем, что Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Сил обороны осуществила удар по нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши" в Ленинградской области РФ, в результате чего на объектах возникли масштабные пожары.
Отметим, что спутниковые данные NASA подтвердили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области РФ, которое было зафиксировано после атаки беспилотников в ночь на 5 мая.