Новый секретарь СНБО и Закон о столице: новости за 3 октября

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе президента.

Джулиани опубликовал переписку с Волкером и Ермаком

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком.

Зеленский выступил с обращением из-за акций против "формулы Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением из-за акций против "формулы Штайнмайера". По его словам, он уважает конституционное право граждан Украины на протест, а также заявил, что не собирается сдавать Украину.

ЕС официально отказался признавать российские паспорта жителей ОРДЛО

Жители "Донецкой" и "Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР") могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза только в консульства сообщества на территории Украины. Еврокомиссия направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей "ДНР" и "ЛНР".

Рада отменила ветированный закон о химической кастрации педофилов

Верховная рада 3 октября отклонила ранее ветированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, - ред.) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию. Зеленский в предложениях к закону отмечал, что документ не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

Курс доллара резко снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 3 октября 2019 года снизился на 31 копейку до 24,62 гривен за доллар, курс в покупке до 24,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 31 копейку до 26,98 гривен за евро.

Рада одобрила закон о столице за основу

Верховная рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Законом разделяются полномочия и должности киевского городского главы и председателя КГГА.

Нападение в Париже: убиты четверо полицейских

В Париже (Франция) мужчина с ножом напал на полицейских. В результате нападения на штаб-квартиру полиции в Париже (Франция), погибли четверо сотрудников полиции. Нападавшего застрелили. По предварительным данным, он сам работал в штаб-квартире полиции. Мотивы нападения пока неизвестны.

Субсидии по-новому: пять советов, как не потерять льготы

Субсидии в Украине с октября начнут начислять по новым правилам. Многие украинцы могут потерять льготы из-за новых требований. В частности, в субсидиях будет отказано владельцам большой жилплощади, автомобилей и даже мотоциклов – это будет распространяться на приобретения, которым не меньше 5 лет.

Затянет сильными дождями и похолодает: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в пятницу, 4 октября, ожидается пасмурная, дождливая и в большинстве областей холодная. Теплая температура воздуха сохранится только на юго-востоке и востоке страны, в остальных – ожидается резкое снижение температуры воздуха.