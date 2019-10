Джулиани опубликовал переписку с Волкером и Ермаком

Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Джулиани в Twitter.

Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком. В переписке Волкер попросил адвоката Трампа сообщить, когда тот будет в Мадриде.

"Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - говорится в сообщении.

Затем Джулиани изложил скрин части своей переписки с абонентом по имени Андрей (предположительно Андреем Ермаком - ред.) и обнародовал его личный номер.

Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x

Джулиани отметил, что выложил переписку, чтобы демократы не создавали "ложное ощущение, что что-то не так".

"Курт ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Volker should not be made a scapegoat. This is second State Department Ambassador obviously as aware and involved in asking me to do it as Kurt. They did nothing wrong. pic.twitter.com/EjixrmVx0I