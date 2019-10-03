Рада одобрила закон о столице за основу

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом разделяются полномочия и должности киевского городского главы и председателя КГГА

Верховная рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 244 нардепа.

Суть закона

Документ создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины.

Предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Планируется, что киевский городской глава будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского горсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, законопроектом комплексно урегулирован вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе:

специальный статус Киева;

реализация столичных функций города Киева;

административно-территориальное устройство города Киева;

организация городской жизни на принципах устойчивого развития города;

взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;

местное самоуправление в городе Киеве;

статус киевского городского главы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя киевского городского главы - управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя киевского городского главы - главного архитектора города Киева;

порядок обеспечения главой КГГА соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;

стратегическое планирование в Киеве;

стратегические документы по развитию города Киева;

информационные системы города Киева;

механизм контроля, аудита и мониторинга в городе;

функционирование Ратуши как единого окна предоставления услуг.

Напомним, в парламенте зарегистрированы четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа". Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять за основу именно законопроект №2143-3.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о столице будет существенно доработан ко второму чтению. По его словам, документ будут дорабатывать, учитывая все предложения со стороны международных организаций и экспертов.

Добавим также, ранее глава фракции "СН" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение закона на этой неделе.

Стоит отметить, основной закон №2143 был внесен в Раду 13 сентября. Документом предусматривалось, что выборы мэра Киева пройдут 8 декабря 2019 года.