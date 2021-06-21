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Новий президент Ірану назвав умову участі Тегерана в переговорах щодо ядерної угоди

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Тегеран, Понеділок 21 червня 2021 18:13
Новий президент Ірану назвав умову участі Тегерана в переговорах щодо ядерної угоди Фото: Ебрагім Раїсі, президент Ірану (twitter.com/Abid__Ansari)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Новий президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Тегеран не братиме участі в переговорах щодо ядерної угоди, якщо вони відповідатимуть інтересам країни. Також він заявив, що США повинні скасувати антиіранські санкції.

Про це Ебрагім Раїсі заявив в ході своєї першої прес-конференції на посаді глави держави.

"Ми не маємо наміру вести переговори щодо ядерної угоди, якщо вони не будуть відповідати інтересам нашої країни", - сказав Раїсі.

Він також додав, що США зобов'язані зняти санкції з Ірану, а Європа не повинна піддаватися впливу і тиску з боку Вашингтона.

Нагадаємо, у Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду.

Відзначимо, новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт застеріг держави світу від продовження переговорів щодо ядерної угоди після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райсі.

Як повідомляло РБК-Україна, суддя Ібрахім Раїсі, який потрапив під санкції США за порушення прав людини, здобув впевнену перемогу на президентських виборах в Ірані. Вибори відзначені апатією виборців на тлі економічних труднощів і політичних обмежень.

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Іран ядерное соглашение
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