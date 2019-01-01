Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Мирослав Лайчак посетит Донбасс в январе

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сегодня, 1 января, стал главой ОБСЕ, в январе посетит Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Павла Климкина в Twitter.

Как сообщается, Лайчак анонсировал свою первую поездку на Донбасс в качестве председателя ОБСЕ в декабре 2018 года. Однако сегодня глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил подробные планы визита.

"Буду рад приветствовать Мирослава (Лайчака,- ред.) в Украине уже через две недели, поедем месте на Донбасс", - написал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наращивание тяжелого вооружения российско-оккупационными войсками. В частности, беспилотник зафиксировал более 60 боевых бронированных машин в Луганской области.

Ранее РБК-Украина писало, что Главное управление разведки Украины сообщило о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.

Добавим, трехсторонняя контактная группа подтвердила договоренность о введении с 29 декабря очередного перемирия на Донбассе в связи с новогодними и рождественскими праздниками, опубликовав соответствующее заявление.