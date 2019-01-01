ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Новости » Политика    01.01.2019 - 14:46
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Мирослав Лайчак посетит Донбасс в январе

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сегодня, 1 января, стал главой ОБСЕ, в январе посетит Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Павла Климкина в Twitter.

Как сообщается, Лайчак анонсировал свою первую поездку на Донбасс в качестве председателя ОБСЕ в декабре 2018 года. Однако сегодня глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил подробные планы визита.

"Буду рад приветствовать Мирослава (Лайчака,- ред.) в Украине уже через две недели, поедем месте на Донбасс", - написал Климкин.

Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наращивание тяжелого вооружения российско-оккупационными войсками. В частности, беспилотник зафиксировал более 60 боевых бронированных машин в Луганской области.

Ранее РБК-Украина писало, что Главное управление разведки Украины сообщило о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.

Добавим, трехсторонняя контактная группа подтвердила договоренность о введении с 29 декабря очередного перемирия на Донбассе в связи с новогодними и рождественскими праздниками, опубликовав соответствующее заявление.

Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 7 тыс. человек
Новости Украины ОБСЕвизитДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь