Новий очільник ОБСЄ відвідає Донбас

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Мирослав Лайчак відвідає Донбас в січні

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який сьогодні, 1 січня, став очільником ОБСЄ, в січні відвідає Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Павла Клімкіна у Twitter.

Як повідомляється, Лайчак анонсував свою першу поїздку на Донбас в якості очільника ОБСЄ у грудні 2018 року. Проте сьогодні, глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін повідомив детальніші плани візиту.

"Буду радий вітати Мирослава (Лайчака,- ред.) в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас", - написав Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала нарощування важкого озброєння російсько-окупаційними військами. Зокрема безпілотник зафіксував понад 60 бойових броньованих машин у Луганській області.

Раніше РБК-Україна писало, що Головне управління розвідки України повідомило про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.

Додамо, тристороння контактна група підтвердила домовленість про запровадження з 29 грудня чергового перемир'я на Донбасі у зв'язку з новорічними і різдвяними святами, опублікувавши відповідну заяву.