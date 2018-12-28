Контактная группа подтвердила введение новогоднего перемирия на Донбассе

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Послы ОБСЕ приветствовали возобновление сторонами обязательств по соблюдению режима прекращения огня

Трехсторонняя контактная группа подтвердила договоренность о введение с 29 декабря очередного перемирия на Донбассе в связи с новогодними и рождественскими праздниками, опубликовав соответствующее заявление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками, начиная с 00:01 часов (по киевскому времени) 29 декабря 2018 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивости режима прекращения огня. С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно её мандата", - говорится в документе.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан приветствовали возобновление сторонами обязательств по соблюдению режима прекращения огня.

Сайдик заявил, что возобновление обязательств требует принятия сторонами конкретных мер "для содержательного, устойчивого и продолжительного прекращения огня".

"Обещания, данные людям на востоке Украины, должны выполняться", - сказал он.

Посол Апакан отметил, что возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня четко призвано минимизировать угрозы для гражданского населения.

Напомним, во время видеоконференции представителей трехсторонней контактной группы по Донбассу российская сторона отказалась обсуждать рождественское освобождение заложников.