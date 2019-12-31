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Новий контракт на транзит газу передбачає принцип "качай або плати", - Вітренко

Новини » Енергетика     31.12.2019 - 00:16
Новий контракт на транзит газу передбачає принцип "качай або плати", - Вітренко
Фото: Юрій Вітренко (naftogaz.com)

"Газпром" вперше уклав з Україною контракт на транзит газу за принципом "качай або плати"

Домовленість між "Нафтогазом" і "Газпромом" про організації транзиту російського природного газу через територію України передбачає принцип "качай або плати". Про це повідомив виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко Facebook.

За його словами, документ підписувався дистанційно - сам він поставив підпис у Відні 30 грудня о 14:30, а глава "Газпрому" Олексій Міллер увечері того ж дня в Санкт-Петербурзі.

"Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом "качай або плати" на п'ять років є непересічною подією в таких умовах. Зауважу, що це перший раз в історії України, коли "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати", - написав Вітренко.

"До цього часу тільки закупівлі газу в Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України та вигідним для Росії, принципом "бери або плати", - додав він.

Вітренко наголосив, що гарантовані обсяги транзиту за принципом "качай або плати" значно перевищують обсяги, "які називали наші міжнародні партнери, який вони спробують забезпечити для України, і на який ми маємо погодитися".

"Гарантовані обсяги - це мінімум, а не максимум, якого ми очікуємо. При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за вищим тарифом", - заявив топ-менеджер "Нафтогазу".

За його словами, Україна в черговий раз підтвердила свою надійність як країна-транзитер газу до Європи, а "ще недавно найвірогіднышим сценарієм було повне припинення транзиту з 1 січня 2020".

"За розрахунками Оксфордського Інституту Енергетичних Досліджень, "Газпрому" не вистачало зовсім трохи, щоб обходитися без транзиту через Україну навіть без "Північного потоку-2", - написав Вітренко.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згыдно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Раніше глава оператора Газотранспортної системи України" Сергій Макогон оголосив про завершення чотириденного переговорного процесу з "Газпромом" з транзиту газу. Він додав, що українська сторона вирушила в Брюссель для підписання угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream.

Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати договір про транзит з "Газпромом" "Нафтогаз" розпочав трансляцію для відстеження поточних газових переговорів
Новини України ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз України
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