Новый государственный праздник и экономический паспорт: что рассмотрит Рада на следующей неделе

Верховная рада продолжит работу в пленарном режиме после более чем месячного перерыва. На неделе 25-28 января 2022 года депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых введение нового государственного праздника и экономического паспорта украинцев, которые родились с 1 января 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

По ее данным, в планах народных депутатов рассмотреть такие законопроекты: №3415-об ограничении права народных депутатов подавать правки в законопроекты;

№4278, 4279 - о повышении лимита налогообложения заказы из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;

№5583 - о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, по совершенствованию системы социальной защиты;

№5864 - о введении нового государственного праздника - Дня украинской государственности, который планируют отмечать 28 июля;

Пакет президентских законопроектов о введении экономического паспорта украинцев - №№6394, 6395, 6396, 6397;

№6302-по подготовке и ведению Национального сопротивления. Кроме того, она сообщила, что в понедельник, 24 января, в 19:00, в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции политической партии "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят план работы на неделю.