Новый государственный праздник и экономический паспорт: что рассмотрит Рада на следующей неделе
Верховная рада продолжит работу в пленарном режиме после более чем месячного перерыва. На неделе 25-28 января 2022 года депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых введение нового государственного праздника и экономического паспорта украинцев, которые родились с 1 января 2019 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.
По ее данным, в планах народных депутатов рассмотреть такие законопроекты:
- №3415-об ограничении права народных депутатов подавать правки в законопроекты;
- №4278, 4279 - о повышении лимита налогообложения заказы из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;
- №5583 - о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, по совершенствованию системы социальной защиты;
- №5864 - о введении нового государственного праздника - Дня украинской государственности, который планируют отмечать 28 июля;
- Пакет президентских законопроектов о введении экономического паспорта украинцев - №№6394, 6395, 6396, 6397;
- №6302-по подготовке и ведению Национального сопротивления.
Кроме того, она сообщила, что в понедельник, 24 января, в 19:00, в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции политической партии "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят план работы на неделю.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности 28 июля и подал в Раду проект закона по которому он должен быть выходным днем.