Нове державне свято та економічний паспорт: що розгляне Рада наступного тижня
Верховна рада продовжить роботу в пленарному режимі після більш ніж місячної перерви. На тижні 25-28 січня 2022 року депутати розглянуть низку законопроектів, серед яких запровадження нового державного свята та економічного паспорта українців, які народилися з 1 січня 2019 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.
За її даними, у планах народних депутатів розглянути такі законопроекти:
- №3415 - про обмеження права народних депутатів подавати правки до законопроектів;
- №4278, 4279 - про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;
- №5583 - про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, щодо вдосконалення системи соціального захисту;
- №5864 - щодо запровадження нового державного свята - Дня української державності, який планують відзначати 28 липня;
- Пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта українців - №№6394, 6395, 6396, 6397;
- №6302 - щодо підготовки та ведення національного спротиву.
Крім того, вона повідомила, що у понеділок, 24 січня, о 19:00, у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції політичної партії "Слуга народу", на якому народні депутати обговорять план роботи на тиждень.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності 28 липня та подав до Ради проєкт закону за яким він має бути вихідним днем.