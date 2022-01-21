Нове державне свято та економічний паспорт: що розгляне Рада наступного тижня

Фото: депутати повертаються до роботи після канікул (Віталій Носач, РБК-Україна)

Верховна рада продовжить роботу в пленарному режимі після більш ніж місячної перерви. На тижні 25-28 січня 2022 року депутати розглянуть низку законопроектів, серед яких запровадження нового державного свята та економічного паспорта українців, які народилися з 1 січня 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.

За її даними, у планах народних депутатів розглянути такі законопроекти: №3415 - про обмеження права народних депутатів подавати правки до законопроектів;

№4278, 4279 - про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;

№5583 - про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, щодо вдосконалення системи соціального захисту;

№5864 - щодо запровадження нового державного свята - Дня української державності, який планують відзначати 28 липня;

Пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта українців - №№6394, 6395, 6396, 6397;

№6302 - щодо підготовки та ведення національного спротиву. Крім того, вона повідомила, що у понеділок, 24 січня, о 19:00, у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції політичної партії "Слуга народу", на якому народні депутати обговорять план роботи на тиждень.