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День украинской государственности будет выходным. Зеленский внес в Раду проект закона

Новина українською →
Киев, Вторник 24 августа 2021 13:29
День украинской государственности будет выходным. Зеленский внес в Раду проект закона Фото: Зеленский внес в Раду законопроект О Дне украинской государственности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Зарождение государства будут праздновать ежегодно 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на торжественное заседание Верховной Рады.

"Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона по которому он должен быть выходным днем", - отметил Владимир Зеленский.

Добавим, что День украинской государственности будут праздновать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Украине появился новый большой праздник.

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Владимир Зеленский Украина
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