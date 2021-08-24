День украинской государственности будет выходным. Зеленский внес в Раду проект закона
Фото: Зеленский внес в Раду законопроект О Дне украинской государственности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Зарождение государства будут праздновать ежегодно 28 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на торжественное заседание Верховной Рады.
"Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона по которому он должен быть выходным днем", - отметил Владимир Зеленский.
Добавим, что День украинской государственности будут праздновать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Украине появился новый большой праздник.