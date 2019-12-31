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Новый газовый контракт является компромиссом, - Коболев

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По его словам, что-то отдала украинская и российская сторона

Подписание нового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа является компромиссом. Об этом во время брифинга заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

В "Нафтогазе" подписание нового соглашения назвали компромиссом, который "той или иной степени устраивает обе стороны".

"В Вене было подписано основные соглашения между украинской и российской стороной. Я не совсем понимаю и не могу комментировать все, что касается соглашения о Антимонопольного комитета, но что касается коммерческих сделок между группой Нафтогаз и Газпром ... Сразу скажу, что подписан пакет соглашений, мы в Нафтогазе называем его компромиссом, вполне приемлемым компромиссом, который в той или иной степени удовлетворяет обе стороны, но компромисс предусматривает, что каждая из сторон что-то отдает", - заявил Коболев.

По его словам, украинская и российская сторона пошли на жертвы во время подписания контракта.

"Я надеюсь, что от этого соглашения все не потеряют, а все получат. Я надеюсь, что это соглашение положит начало отношениям, когда все довольны, и все что-то получают. Когда кто-то постоянно проигрывает, такие конструкции не являются стабильными", - сказал Коболев.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.

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