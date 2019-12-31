ru
ua

Новий газовий контракт є компромісом, - Коболєв

Новини » Політика   

За його словами, щось віддала українська та російська сторона

Підписання нового контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу є компромісом. Про це під час брифінгу заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

В "Нафтогазі" підписання нової угоди назвали компромісом, який "тій чи іншій мірі влаштовує обидві сторони".

"У Відні було підписано основні угоди між українською і російською стороною. Я не зовсім розумію і не можу коментувати все, що стосується угоди про Антимонопольного комітету, але що стосується комерційних угод між групою Нафтогаз і Газпром ... Відразу скажу, що підписаний пакет угод, ми в Нафтогазі називаємо його компромісом, цілком прийнятним компромісом, який в тій чи іншій мірі задовольняє обидві сторони, але компроміс передбачає, що кожна зі сторін щось віддає", - заявив Коболєв.

За його словами, українська і російська сторона пішли на жертви під час підписання контракту.

"Я сподіваюся, що від цієї угоди всі не втратять, а всі отримають. Я сподіваюся, що ця угода покладе початок відносинам, коли всі задоволені, і все щось отримують. Коли хтось постійно програє, такі конструкції не є стабільними", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

Чверть українців підтримують перенесення Різдва на 25 грудня Осінній призов: в ЗСУ будуть служити 9 тис. осіб
Читати всі новини