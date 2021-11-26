Новый COVID-штамм: Канада и еще 7 стран закрыли границу для Африки
Фото: Канада и еще 7 стран закрыли границу для Африки
После обнаружения нового штамма коронавируса на территории Африки, ряд стран начала вводить ограничения на полеты в ЮАР. В течение дня список государств продолжает увеличиваться.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.
Какие еще страны закрыли свою границу для граждан Африки
- Канада - страна полностью закрыла авиарейсы для жителей ЮАР. Между тем оппозиционные партии и премьер-министры провинций призывают к введению строгих пограничных мер, чтобы предотвратить попадание нового штамма в страну;
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Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в связи с опасениями относительно обнаружения нового COVID-штамма, который получил название "Омикрон", ряд стран начали закрывать свои границы для жителей ЮАР.