Новый COVID-штамм: 12 стран ввели запрет на полеты в Южную Африку

В связи с опасениями нового варианта коронавируса B.1.1.529 правительства государств начали вводить ограничения на полеты в страны Южной Африки. В частности, Испания, Филиппины, Италия, Чехия, Япония и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Так, со вторника, 30 ноября запрет на авиарейсы в Южную Африку и Ботсвану введет Испания.

Филиппины также приостановили сегодня въездные международные рейсы из Южной Африки и других стран, где были зафиксированы случаи или вероятность случаев заболевания новым вариантом коронавируса - ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Лесото, Эсватини и Мозамбик. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 15 декабря.

Кроме того, в число стран, которые ввели ряд ограничений на поездки в страны Южной Африки вошли Британия, Индия, Япония, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и Сингапур.

Также запрет на поездки в большую часть Африки после обнаружения нового варианта вируса B.1.1.529 ввел Израиль.

"В настоящее время мы находимся на грани чрезвычайного положения", - заявил премьер-министр Нафтали Беннет, согласно заявлению его канцелярии, прежде чем расширить объявленный им в четверг запрет на въезд иностранцев из семи африканских стран и поездки израильтян в них.

Согласно более широким ограничениям, все африканские страны, за исключением стран Северной Африки, были добавлены в "красный список" стран повышенного риска Израиля.